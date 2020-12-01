Актриса Эллен Пейдж объявила о смене пола

Голливудская актриса Эллен Пейдж объявила о смене пола и сменила имя на Эллиот. В своем посте в Instagram звезда назвала себя транс-персоной.

«Я также прошу о терпении. Моя радость настоящая, но она также очень хрупкая», — пишет Эллиот.

В тексте говорится о страхе издевательств, вмешательства в личную жизнь и даже насилия.

В 2014 году Эллен Пейдж объявила о своей ориентации, а через 4 года обручилась с танцовщицей Эммой Портнер.

Среди самых известных работ актрисы роли в фильмах «Джуно», «Карамель», несколько картин франшизы «Люди X» и другие.

В октябре проект Premier выпустил фильм о трансгендере из татарстанского поселка. 51-летний Марат рассказал, как он живет в глубинке с желанием стать женщиной.