Путин: ожидаемый рост мирового спроса на продукцию нефтегазохимии составляет 4% ежегодно

Нефтегазохимическая отрасль является очень перспективной, заявил во вторник президент России Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию отрасли: «Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса — где-то под 4%. А за ближайшие пять лет спрос на нефть — в 1% только, а потом будет вообще снижение, до 0,1».

По его словам, у российской нефтегазохимической промышленности есть «огромный потенциал роста».

Путин на совещании также заявил, что в последние годы нефтегазохимия в России демонстрирует хорошие, уверенные результаты. «Запускаются новые современные производства, наращиваются объемы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта», — сказал он.