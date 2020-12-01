Путин: в последние годы нефтегазохимия демонстрирует хорошие, уверенные результаты

В последние годы нефтегазохимия в России демонстрирует хорошие, уверенные результаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли.

«Запускаются новые современные производства, наращиваются объемы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта», — сказал он.

На совещании Путин также заявил, что власти России будут оказывать поддержку предприятиям нефтегазохимии: «Нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 триллионов рублей».