В МВД раскрыли подробности дела об убийстве 26 пенсионерок жителем Казани

38-летний житель Казани Радик Тагиров, задержанный по подозрению в убийстве 26 пенсионерок, душил своих жертв, представившись сотрудником ЖКХ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД.



Известно, что мужчина совершил преступления после выхода из колонии, где он отбывал наказание за кражу и хранение оружие.

По словам самого подозреваемого, жертв он выбирал случайным образом, «возле рынка смотрел». Затем Тагиров напрашивался в гости, после чего убивал пенсионерку.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что в Следственном комитете сообщили, что мужчина дал признательные показания. В ведомстве заявили, что после завершения неотложных следственных действий, в частности генетической экспертизы, в суд направят ходатайство о заключении Тагирова под стражу.



Подозреваемого в убийстве 26 пенсионерок мужчину задержали сегодня ночью в Казани сотрудники МВД Татарстана.



Татьяна Демина