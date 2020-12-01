В России за сутки из-за коронавируса умерли 569 человек — это новый рекорд

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в России выявили 26 402 случая COVID-19 в 85 регионах. Число заболевших коронавирусом за весь период достигло 2 322 056, сообщает оперштаб РФ.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки от COVID-19 умерли 569 человек, что является рекордом. За весь период в России от коронавируса скончалось 40 464 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

От коронавируса вылечились 24 763 человека за минувшие сутки. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 803 467 человек.



Татьяна Леухина