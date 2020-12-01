В России за сутки из-за коронавируса умерли 569 человек — это новый рекорд
За минувшие сутки в России выявили 26 402 случая COVID-19 в 85 регионах. Число заболевших коронавирусом за весь период достигло 2 322 056, сообщает оперштаб РФ.
За сутки от COVID-19 умерли 569 человек, что является рекордом. За весь период в России от коронавируса скончалось 40 464 человека.
От коронавируса вылечились 24 763 человека за минувшие сутки. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 803 467 человек.
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