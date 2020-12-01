В Татарстане не зафиксировано случаев дискриминации ВИЧ-инфицированных

На сегодняшний день в Татарстане не наблюдается случаев дискриминации ВИЧ-инфицированных людей. Об этом рассказал руководитель общественной организации «Профилактика и инициатива Республики Татарстан» Альберт Зарипов.

Министерство здравоохранения всегда реагирует на случаи, происходящие в медучреждениях. За последний год в республике не было таких инцидентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общественники не получали информации о том, что кто-то подвергается дискриминации в школах, детсадах или на рабочем месте, уточнил Зарипов.

За 10 месяцев 2020 года в Татарстане зарегистрировали 749 случаев заболевания. Это на 14,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.



1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его учредили в 1988 году в соответствии с решением ВОЗ и решением Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодно по всему миру 1 декабря проходят мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности населения о СПИДе и ВИЧ.



Татьяна Леухина