Минцифры РФ предложило разрешить продажу автомобилей через госуслуги

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило разрешить продавать автомобили через портал Госуслуг. Ведомство предлагает добавить в перечень разрешенных сделок куплю-продажу и лизинг транспортных средств.

Согласно паспорту проекта приказа, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, граждане смогут составлять электронные документы, подписывать их с помощью цифровой подписи и направлять их третьим лицам при заключении или расторжении договоров купли-продажи автомобилей и договоров лизинга.

Кроме этого предлагается заказывать через Госуслуги выездное обслуживание МФЦ.

Поправки находятся на стадии общественных обсуждений и могут вступить в силу с 1 мая 2021 года.

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Ольга Плешкова