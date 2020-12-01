AliExpress: казанцы совершили больше всего покупок в категории красоты и здоровья онлайн

Фото: Максим Платонов (архив)

Аналитики подсчитали, что жители Казани чаще всего в Поволжье заказывают товары из категории красоты и здоровья через интернет. На второе место попала Самара, на третье — Нижний Новгород.

По данным исследования агентства GFK, опубликованного «AliExpress Россия», в России бьюти-товары чаще покупают офлайн, но денег больше тратят при заказах через интернет: приблизительно в 1,4 раза.

Резкого сокращения покупательской активности в интернете из-за коронавирусной пандемии не произошло. 52% онлайн-покупателей и 60% покупателей AliExpress приобретали товары из категории «Красота и здоровье» с той же частотой, что и до самоизоляции.

Самыми популярными товарами этой категории в Поволжье стали гель-лаки для ногтей, бесконтактный термометр и роликовые массажеры для лица.