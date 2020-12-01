В Татарстане в первый день зимы ожидаются туман и умеренный ветер

Во вторник, 1 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не обещают. Утром местами возможен туман.

Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит 6—11 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах — от -7°С до -11°С.

На дорогах гололедица.