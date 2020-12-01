В Татарстане в первый день зимы ожидаются туман и умеренный ветер
Во вторник, 1 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не обещают. Утром местами возможен туман.
Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем максимальная температура составит 6—11 градусов ниже ноля. В Казани она будет колебаться от -7°С до -9°С. В Набережных Челнах — от -7°С до -11°С.
На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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