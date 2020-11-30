В Татарстане нетрезвый 26-летний мужчина попытался ограбить банк

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Азнакаевском районе Татарстана сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался ограбить местное отделение банка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Нетрезвый мужчина ворвался в отделение банка на улице Ленина в Азнакаево. Угрожая предметом, заточенным под нож, он потребовал отдать ему наличные. Женщина не растерялась и нажала тревожную кнопку, после чего тот убежал.

Мужчину задержали возле соседнего дома. Выяснилось, что подозреваемый 26-летний мужчина ранее судим, не имеет определенного места жительства. Мужчину передали полиции, заточенный под нож предмет изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее в Татарстане грабитель вынес из банка 110 тысяч рублей.



Ольга Плешкова