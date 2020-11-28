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Роскомнадзор попросил российские IT-компании помочь СМИ

19:58, 28.11.2020
Роскомнадзор попросил российские IT-компании помочь СМИ
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор обратился к ведущим интернет-компаниям России с предложением помочь средствам массовой информации. Им нужно создать и популяризовать видеохостинги для отечественных изданий.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября Роскомнадзор предупредил СМИ и журналистов о возможных блокировках, маркировках и иных ограничениях видеоматериалов на YouTube. В связи с этим ведомство рекомендовало размещать видео на «платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента».

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоВласть
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