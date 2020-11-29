В Татарстане при пожаре на ферме спасены 92 головы крупного рогатого скота

Фото: МЧС РТ

В Елабужском районе Татарстана при пожаре на ферме спасены 92 головы крупного рогатого скота. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.

Сообщение о пожаре в селе Соколка Елабужского района поступило в 17.42. Горение произошло в пристрое — помещении для приготовления корма скоту.

Фото: МЧС РТ

172 коров эвакуировали работники фермы. Также спасены еще 92 головы КРС.

Площадь пожара составила 15 кв. м, его причина устанавливается.



Ольга Плешкова