В Татарстане при пожаре на ферме спасены 92 головы крупного рогатого скота
В Елабужском районе Татарстана при пожаре на ферме спасены 92 головы крупного рогатого скота. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.
Сообщение о пожаре в селе Соколка Елабужского района поступило в 17.42. Горение произошло в пристрое — помещении для приготовления корма скоту.
172 коров эвакуировали работники фермы. Также спасены еще 92 головы КРС.
Площадь пожара составила 15 кв. м, его причина устанавливается.
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