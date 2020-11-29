Синоптики прогнозируют в Татарстане туман и до -5 градусов

В воскресенье, 29 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Утром местами туман. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от 0°С до -5°С. В Казани метеорологи прогнозируют 0—3 градусов ниже ноля. В Набережных Челнах термометры покажут от -2°С до -5°С.