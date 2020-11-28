Сошников не попал в заявку «Салавата Юлаева» на матч против СКА

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» огласил состав на матч против питерского СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В заявке на игру не оказалось нападающего Никиты Сошникова. Вместо него в третьем звене уфимцев сыграет молодой Родион Амиров.

Перед игрой главный тренер» Салавата Юлаева» Томи Ламса не стал комментировать отсутствие нападающего, предложив дождаться официального сообщения об обмене хоккеиста.

Напомним, ранее стало известно о желании Сошникова покинуть уфимский клуб. На игрока претендует ЦСКА.

Фото: vk.com/hcsalavat



