В Болгаре после капремонта открылась школа искусств

В Болгаре полностью отремонтировали построенное в начале 90-х годов здание школы искусств. Здание ремонтировалось частями в течение 30 лет. Сейчас здание обновлено полностью, сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.



Теперь фасад школы выложен разноцветной керамической плиткой, еще полностью обновлена крыша. Основная часть средств, выделенных по национальному проекту «Культура», ушла на внешний ремонт здания.

Еще в школе обновили классы и коридоры. В ремонте использовали современные энергосберегающие материалы, установили систему отопления из полипропиленовых труб, установили алюминиевые радиаторы.

Появились дополнительный санузел и прачечная. Во время ремонта удалось расширить помещение школьной библиотеки — ее перенесли со второго на пятый этаж. Сейчас в школе запланирован ремонт парадного фойе и костюмерной, благоустройство зоны отдыха и замена старых ограждений.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе Казани после капремонта открыли школу со скалодромом.