«Барселоне» — 121: вылет после ЦСКА, разгром «Спартака» и тяжесть «Рубина»

29 ноября исполняется 121 год одному из самых известных и титулованных клубов в истории футбола — испанской «Барселоне». Клуб был основан в далеком 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером, который и был его первым президентом. Гампер также является одним из инициаторов создания швейцарских клубов «Цюрих» и «Базель». «Реальное время» вспоминает самые заметные игры «Барселоны» против российских клубов.

Последний матч: «Спартак» не прошел

Последний раз испанский гранд играл против российского клуба восемь лет назад — 20 ноября 2012 года. Тогда в рамках пятого тура основного турнира Лиги чемпионов «Барселону» на своем поле принимал московский «Спартак». Испанская команда победила со счетом 3:0, голы забили Дани Алвес и Месси (последний оформил дубль). Команды находились в группе G, вместе с «Селтиком» и «Бенфикой». «Спартак» в итоге вылетел, заняв четвертое место (за весь групповой этап российская команда только однажды обыграла «Бенфику», а «Барселоне» на выезде проиграла со счетом 3:2). «Барселона» дошла до полуфинала, уступив там «Баварии»: во втором матче она одержала победу с внушительным счетом 3:0, но этого не хватило, чтобы преодолеть будущих чемпионов — в первом матче «Барселона» проиграла со счетом 0:4.

Фото: spartak.com

Последняя ничья: «Рубин» в Казани

Последняя ничья, которой добилась российская команда в матчах с «Барселоной», была зафиксирована в сентябре 2010 года в Казани. Матч проходил в рамках группы D группового этапа Лиги чемпионов сезона 2010/2011. Это был второй матч команд, в первых матчах «Рубин» проиграл на выезде «Копенгагену» со счетом 0:1, а «Барселона» дома обыграла «Панатинаикос» со счетом 5:1. В Казани «Рубин» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1, голы забили Кристиан Нобоа и Давид Вилья. В ответном матче в Испании «Барселона» выиграла со счетом 2:0. В групповом турнире «Рубин» еще дважды сыграл вничью с «Панатинаикосом» и обыграл «Копенгаген» со счетом 1:0. «Рубин» в итоге занял в группе третье место, вылетел в Лигу Европы, сразу же вылетел и оттуда, не успев пройти «Твенте» из Нидерландов. «Барселона» вышла из группы с первого места, а затем и вовсе стала победителем Лиги чемпионов, пройдя «Арсенал», «Шахтер», «Реал Мадрид» и обыграв «Манчестер Юнайтед».

Последняя победа: «Рубин» в Барселоне

Последняя победа российского клуба над «Барселоной» удалась все тому же казанскому «Рубину» за год до этого — в сезоне 2009/2010 Лиги чемпионов. 20 октября 2009 года «Рубин» в Испании обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Уже на второй минуте Александр Рязанцев открыл счет, на 48-й Златан Ибрагимович сравнял его, а на 73-й минуте Гекдениз Карадениз снова вывел казанскую команду вперед. «Рубин» до этого проиграл на выезде киевскому «Динамо» и сыграл в Казани вничью с миланским «Интером». Интересно, что «Рубин» смог не ударить в грязь лицом и в ответном матче с «Барселоной», сыграв 0:0. После этого счет повторился в матче в Казани с киевским «Динамо», а затем «Рубин» проиграл на выезде «Интеру» со счетом 0:2, покинув Лигу чемпионов, но перейдя в Лигу Европы. Там он прошел «Хапоэль», но проиграл в противостоянии с «Вольфсбургом». «Барселона» вышла из группы с первого места, прошла в 1/8 финала итальянскую «Фиорентину», в 1/4 финала — лондонский «Арсенал», а вот в полуфинале «споткнулась» о соперника по группе — миланский «Интер», который в финале обыграл «Баварию». Любопытно, что на групповом этапе «Барселона» сначала сыграла с «Интером» вничью, а затем обыграла его со счетом 2:0, но вот в плей-офф сначала потерпела поражение со счетом 1:3, а затем выиграла, но лишь со счетом 1:0.

Самое крупное поражение российского клуба: «Спартак» расслабился

В целом встреч российских клубов с «Барселоной» было не так много. Одно из крупнейших поражений за последние 30 лет «Барселона» нанесла уже упоминавшемуся «Спартаку» в далеком 1994 году. Тогда испанская команда обыграла московский клуб со счетом 5:1. Это случилось 16 марта, а за две недели до этого в Москве команды сыграли вничью со счетом 2:2. В том матче счет открыл Карпин из «Спартака», но после этого забивала только «Барселона»: в конце первого периода счет сравнял Стоичков, а в конце матча, с 75-й по 86-ю минуты «Спартак» «сдулся» и получил еще четыре мяча — по одному от Амора и Ромарио, еще два — от Кумана. «Спартак» по итогам группового этапа Лиги чемпионов оказался на третьем месте, «Барселона» — на первом, в полуфинале команда обыграла «Порту», а в финале проиграла «Милану».

Знаковая победа: расслабилась «Барселона»

Что касается крупных побед над «Барселоной», то их в истории российского футбола по большому счету не было. Кроме упомянутой победы «Рубина» в 2009 году, можно вспомнить совсем уже давний матч 1992 года, когда «Барселону» обыграл ЦСКА, в первом матче сыграв с ней вничью — 1:1. Второй матч, проходивший в Испании, обернулся победой ЦСКА со счетом 3:2, причем поначалу «Барселона» вела со счетом 2:0. Впрочем, такую победу крупной считать нельзя, но важно другое — проходили матчи в рамках 1/8 финала, а правила тогда были такими, что ЦСКА благодаря этому прошел в групповой этап, а «Барселона» вылетела. В групповом этапе, правда, у ЦСКА получилось мало что: в группе с марсельским «Олимпиком», «Рейнджерс» из Глазго и «Брюгге» из одноименного бельгийского города команда смогла лишь дважды сыграть вничью, а остальные матчи проиграла — в связи с чем оказалась на последнем месте. Победителем Лиги чемпионов (кстати, это был первый турнир УЕФА под таким названием) стал «Олимпик».

Максим Матвеев