Медицинский центр «Анадолу» вошел в тройку онкологических клиник мира, получивших аккредитацию по интервенционной онкологии

Фото: Медицинский центр «Анадолу»

Медицинский центр «Анадолу» получил звание «Аккредитованного центра интервенционной онкологии» и стал третьим в мире среди клиник, имеющих этот отличительный знак. Заявка была подана в начале 2020 года, и, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, «Анадолу» прошел все три этапа аккредитации и успешно подтвердил свое соответствие всем международным требованиям. Интервенционная онкология стала четвертым столпом в лечении онкологии в Центре, наряду с медицинской, хирургической и радиационной онкологией.

Что это значит для пациентов, комментирует руководитель представительства «Анадолу» в Казани Антон Казарин:

«Это позволяет найти оптимальный подход для каждого конкретного пациента. Интервенционная онкология — это новый и очень важный раздел радиологии, объединивший диагностику, лечение и паллиативную терапию рака и связанных с ним проблем с использованием малоинвазивных операций, выполняемых под визуальным контролем УЗИ, рентгенографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографий (КТ и МРТ).

Во время интервенционных манипуляций, таких как абляция, биопсия, химиоэмболизация, радиоэмболизация, группа врачей в режиме реального времени отслеживает состояние пациента, состояние опухоли, сосудов, здоровых тканей и органов. Это позволяет снизить риск врачебной ошибки, сделать операции более эффективными, а процесс восстановления пациента менее длительным.

Сегодня клиника работает в обычном режиме, не считая новых правил безопасности относительно COVID-19, границы открыты, перелеты осуществляются регулярно. Мы поможем получить бесплатную консультацию профессоров «Анадолу», а также организовать поездку в клинику. Для этого в Краснодаре работает представительство клиники».

Медицинский центр «Анадолу» не оказывает медицинских услуг на территории РФ.

Обратиться за бесплатной консультацией можно в представительство клиники в Казани:

ул. Право-Булачная, 35/2, офис 1.

Тел.: +7 (843) 253 77 59, +7 (912) 639 95 41.

www.anadolumedicalcenter.ru





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