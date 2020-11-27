В Татарстане гражданин Азербайджана осужден за кражу золота и загранпаспорта

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В колонию-поселение на 1 год и 8 месяцев отравил Азнакаевский горсуд 32-летнего иностранца. Гражданин Азербайджана признан виновным в кражах у своей знакомой 400 долларов, золотых изделий из сейфа и загранпаспорта, сообщает прокуратура РТ.



Преступления совершены в январе 2020 года. Похищенные из сейфа ценности оценили в 19,4 тыс. рублей.

В суде обвиняемый признался в этих преступлениях. В силу приговор пока не вступил.