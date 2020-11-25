Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидии на строительство газовых заправок

Согласно постановлению кабмина РТ, из бюджета Татарстана выделят средства юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных со строительством станций для заправки транспортных средств компримированным природным газом.

Важные требования по получению субсидии: отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и др. в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Татарстана субсидий, бюджетных инвестиций и других задолженностей перед РТ; участники отбора не должны быть иностранными юридическими лицами и др.

Фото: Владимир Васильев

Кроме того, участник отбора должен быть зарегистрирован на территории Татарстана или иметь региональный филиал в РТ. Также на момент подачи заявки участник должен построить заправку.

Более подробно ознакомиться с требованиями и условиями предоставления субсидии можно здесь.

Ранее сообщалось о газовой заправке в Казани, которая незаконно заработала 46 млн рублей.

Маргарита Саха