УНИКС подписал контракт с Егором Кулешовым из «Ирони Нагария»

Форвард «Ирони Нагария» Егор Кулешов стал игроком УНИКСа. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Контракт с баскетболистом рассчитан до конца 2020 года.

Ранее российско-израильский игрок выступал за БК «Ирони Нагария». В чемпионате Израиля в среднем за матч он набирал 8,4 очка, 3,8 подбора и отдавал 0,7 результативной передачи.

Напомним, ранее УНИКС подписал контракт с разыгрывающим Джорданом Теодором.