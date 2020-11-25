Эксперт назвал способ сэкономить интернет-трафик на смартфоне

Чтобы сэкономить интернет-трафик, необходимо удалять со смартфона ненужные приложения. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Эксперт обратил внимание, что приложения занимают много места на телефоне и постоянно обновляются, расходуя трафик.

Он призвал делать «аудит приложений», чтобы смартфон работал быстрее и отключать push-уведомления приложений, которыми владелец телефона редко пользуется.

Фото: realnoevremya.ru

«Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры в память телефона», — отметил Кусков.

Напомним, что на произведенные после 1 января 2020 года и продаваемые в России смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, умные телевизоры будут устанавливать российское ПО.



Татьяна Демина