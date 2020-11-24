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Загитова примет участие в открытии ГУМ-катка на Красной площади

22:25, 24.11.2020
Загитова примет участие в открытии ГУМ-катка на Красной площади
Фото: twitter.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка 28 ноября фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представят фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила», а сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представит отрывок мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств», — говорится в заявлении.

Организаторы отметили, что каток будет открыт до 1 марта.

В нынешнем году ГУМ-каток празднует 15-летний юбилей.

Напомним, ранее стало известно о возможном переносе зимних шоу Татьяны Навки, в которых одну из главных ролей в прошлом году исполняла Алина Загитова.

СпортФигурное катание
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