Загитова примет участие в открытии ГУМ-катка на Красной площади

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка 28 ноября фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представят фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила», а сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представит отрывок мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств», — говорится в заявлении.

Alina Zagitova will perform at the opening ceremony of the GUM skating rink on November 28. pic.twitter.com/H9mR4o7nA7