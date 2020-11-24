Житель Казани рассказал, что на одном из заводов может произойти взрыв — там это опровергли

Один из сотрудников казанского предприятия «Нэфис Косметикс» рассказал журналистам, что завод находится на грани техногенной катастрофы. Сам он решил судиться с предприятием из-за нарушений правил безопасности.

Как рассказал изданию ProKazan один из сотрудников предприятия, на заводе большой технический износ оборудования. По словам мужчины, ремонтом занимаются непрофессионалы, у которых нет доступа к работам с водородным оборудованием. Также мужчина уверяет, что на предприятии созданы антисанитарные условия и отвратительные условия работы.

Фото: instagram.com/nefis_gk

В пресс-службе «Нэфис Косметикс» ответили на обвинения, заявив, что все оборудование проходит плановый ремонт.

«Хотелось бы сразу прояснить, что заявление сотрудника о том, что оборудование эксплуатируется вне установленных нормативами рамок, не соответствует действительности. Все оборудование проходит планово-предупредительный ремонт специалистами, имеющими нужную квалификацию, что подтверждается соответствующими документами», — цитирует пресс-службу предприятия ТНВ.



Ольга Плешкова