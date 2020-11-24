Белоруссия запретила ввоз мяса птицы из Татарстана

Из-за птичьего гриппа Белоруссия запретила поставки птицы из Татарстана и еще трех регионов России. Об этом сообщается в материалах Россельхознадзора.

Временные ограничения коснулись также Ростовскую, Самарскую и Томскую области. Белоруссия запретила ввоз живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых обработке (дезинфекции) охотничьих трофеев пернатой дичи (птицы), сообщает ТАСС.

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Кроме того, запрещен ввоз кормов из животных, птиц, рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных, кормовых добавок и прошедших термическую обработку готовых кормов для кошек, собак, хорьков, грызунов, аквариумных и террариумных животных. Запрет распространяется и на корма для домашних питомцев.

Ранее сообщалось, что Кабмин Татарстана постановил изъять продукцию птицефабрики в Зеленодольском районе из-за птичьего гриппа.



Ольга Плешкова