Врачи из Перми взялись лечить американца, от которого отказались клиники в США

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В России врачи начали лечить техасца Алана Спенсера, у которого 5 лет назад диагностировали миозит с включениями (Inclusion body myositis, IBM). В США его заболевание признали безнадежным и отказались оказывать помощь.

«Мне говорили: «Поделать с этим мы ничего не можем. Медицина бессильна. Ни лекарств, ни лечения не существует. Мы можем помочь вам научиться жить с вашими физическими проблемами, но устранить их мы не можем», — приводит RT слова пациента.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Постепенная атрофия мышц, вызванная аутоиммунной реакцией, привела к тому, что Спенсер больше не мог застегивать пуговицы, брать в руки маленькие предметы и ровно стоять на ногах.

В пермской клинике «Лимфатек» смогли снизить активность иммунной реакции, убивающей мышцы пациента. Также врачи обнаружили, что часть его проблем вызвана блокадой сонных артерий. Сейчас пациент отметил, что ему стало проще глотать. Также лицо стало «подтягиваться».