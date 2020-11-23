В декабре разработчики передадут КАМАЗу первый электрокар «Кама-1»
В Центре компетенций Петербургского политехнического университета уже спроектировали электрокар «Кама-1», который может стать первым в России электроавтомобилем, производящимся для массового потребителя. Его передадут КАМАЗу в декабре.
В 2021 году предприятие уже может наладить производство электрокаров, сообщает пресс-служба СПбПУ.
Презентовать авто планируется 10—11 декабря на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020. Далее разработчики передадут предсерийный образец КАМАЗу.
Ранее в России уже обещали запустить производство таких электрокаров, как «Ё-мобиль», «Монарх» и концепт от «Калашникова».Авто Татарстан
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