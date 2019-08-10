«Калашников» показал электрокар для каршеринга и такси

Российский концерн «Калашников» провел презентацию нового электрокара на Международном евразийском форуме «Такси» (МЕФТ). Авто свециально разработано для служб такси и каршеринга.

Длинна электрокара равна 3,4 м, ширина — 1,5 м, а высота — 1,7 метра, сообщает пресс-служба концерна. Электромобиль получил название UV-4. Его масса составила 650 кг, он оснащен электрическим двигателем, развивающим до 50 кВт (68 л. с.). Автомобиль способен ездить со скоростью до 80 км/ч, а его запас хода равен 150 километрам.

«Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Прост в использовании и требует минимального техобслуживания. Предназначен для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний», — передает пресс-служба «Калашникова».