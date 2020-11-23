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МЧС Татарстана предупредило о метели сегодня вечером

12:58, 23.11.2020
МЧС Татарстана предупредило о метели сегодня вечером
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики о неблагоприятных погодных условиях.

Согласно прогнозу ФГБУ «УГМС РТ», вечером 23 ноября и днем 24 ноября на территории Татарстана местами прогнозируется метель, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее синоптики Гидрометцентра РТ спрогнозировали снег, метели и порывистый ветер в начале недели. При этом температуры постепенно будут повышаться.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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