Слуцкий объяснил второе подряд поражение «Рубина» в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Ростова» (0:2) в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанская команда второй раз подряд проиграла в РПЛ с одинаковым счетом.

«В условиях кадровой ограниченности мы прекрасно понимали, что вряд ли наверное удастся какая-то сверхвыстроенная системная игра. Поэтому основной упор был сделан на то, что необходимо сыграть максимально правильно. Пытаться все-таки создавать какие-то моменты. Понятно, что было сложно сделать так, чтобы они возникали системно. И не допустить ошибок в обороне.

Несмотря на перестроения в оборонительных позициях, тем не менее я считаю, что мы вполне могли нормально хорошо обороняться. Понимали, что игра пойдет скорее всего до ошибки, до эпизода с пропущенным или забитым мячом. Вторую игру подряд, к сожалению, этот первый мяч, эту ошибку допускаем мы», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанцев.

Напомним, «Рубин» сегодня дома уступил «Ростову» со счетом 0:2. Дублем в составе ростовского клуба отметился бывший игрок казанцев Хорен Байрамян. Его второй гол вначале был не засчитан, но после просмотра ВАР судья подтвердил о взятии ворот.

До этой игры «Рубин» уступил в гостях «Химкам» с тем же счетом — 0:2. Во время перерыва на матчи сборных казанская команда потеряла сразу нескольких игроков основного состава. Сдавшие положительные тесты на коронавирус Хвича Кварацхелия, Карл Старфельт и Хван Ин Бом, а также травмированные Джордже Деспотович, Филип Уремович и приболевший Иван Игнатьев не смогли сыграть против «Ростова».