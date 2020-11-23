Синоптики Татарстана обещают метель, снег и до -7°С

В понедельник, 23 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен умеренный снег, в отдельных районах — метель.

Ветер южный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до -7°С. В Казани термометры покажут от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от -4°С до -7°С.

На дорогах местами гололедица.

Ранее в МЧС уже предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре.