«Рубин» дома проиграл «Ростову», Байрамян оформил дубль
«Рубин» дома проиграл «Ростову» (0:2) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Решающими стали два гола забитые экс-игроком казанцев Хореном Байрамяном. В первом случае он воспользовался ошибкой Юрия Дюпина, а второй его гол был засчитан после просмотра ВАР.
Это второе поражение подряд казанского клуба в рамках РПЛ. Ранее команда Леонида Слуцкого уступила «Химкам» (0:2).
«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:0).
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