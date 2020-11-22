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«Рубин» дома проиграл «Ростову», Байрамян оформил дубль

20:55, 22.11.2020
«Рубин» дома проиграл «Ростову», Байрамян оформил дубль
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» дома проиграл «Ростову» (0:2) в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Решающими стали два гола забитые экс-игроком казанцев Хореном Байрамяном. В первом случае он воспользовался ошибкой Юрия Дюпина, а второй его гол был засчитан после просмотра ВАР.

Это второе поражение подряд казанского клуба в рамках РПЛ. Ранее команда Леонида Слуцкого уступила «Химкам» (0:2).

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:2 (0:0).


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