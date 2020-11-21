В России установили новый рекорд по числу случаев коронавируса
За сутки число случаев коронавируса в России выросло на 24 822, что является новым рекордом. Таким образом, количество заболевших составляет 2 064 748, сообщили в оперативном штабе.
Умерли 467 человек за сутки, это также является новым рекордом. Всего скончались 35 778 человек.
В России за прошедшие сутки от коронавируса вылечился еще 26 021 пациент, всего — 1 577 435 человек.ОбществоМедицина
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