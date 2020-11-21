В Казани мать по совету из интернета лечила ребенку стоматит уличной грязью

В Казани мать лечила стоматит ребенка уличной грязью по совету из интернета. Историю рассказала врач-стоматолог-гигиенист Консультативной поликлиники №2 Ирина Ахунова.

Ребенок попал на прием с температурой 37,5. По словам доктора, он не мог даже открыть рот, у него были гнойные язвы.

«Пообщавшись с одним из родителей, выяснила, что язвы лечились дома и с помощью грязи. На мой вопрос, что за грязь, в ответ услышала, что обыкновенная уличная грязь. Данный «метод» был подсмотрен в интернете», — рассказала доктор Ирина Ахунова.

С грязью была занесена инфекция, что усугубило уже имеющийся стоматит. Кроме терапии пришлось изменить рацион питания. Тем не менее через 2 недели врачи восстановили здоровье ребенка.



Ольга Плешкова