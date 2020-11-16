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В Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге — видео

18:40, 16.11.2020
В Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге — видео
Фото: кадр видео ТНВ

В Татарстане завершилась пассажирская навигация по Волге. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

В этом году из речного порта было организовано четыре маршрута: до Садовой с заходом в Студенец, до села Печищи через Верхний Услон, до поселка Кзыл-Байрак и Свияжска. Кроме этого, курсировали скоростные рейсы до Болгара и Тетюшей. Всего ходили 15 теплоходов.

В этом году из-за пандемии экскурсий не проводили, а пассажиропоток снизился на 20%. За сезон речной транспорт выбрали 240 тыс. человек.

Общество Татарстан
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