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Эксперт: Татарстан преодолеет плато по коронавирусу позднее всех

06:20, 19.11.2020 1
Эксперт: Татарстан преодолеет плато по коронавирусу позднее всех
Фото: realnoevremya.ru

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что в Татарстане сейчас тяжелая ситуация с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».

Наряду с Татарстаном эксперт назвал Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Коми, Карелию, Пермский край, Чувашию и Чечню, а еще Псковскую, Новгородскую и Калининградскую области. По словам Тавадяна, названные регионы преодолеют плато позднее всех. Во многих других регионах России можно ожидать спада заболеваемости уже в конце ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Тавадян называл восемь регионов с наиболее острой ситуацией по заболеваемости COVID-19, в их числе был Татарстан.

ОбществоМедицина Татарстан
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  • Анонимно 19 ноя
    У нас в Татарстане до сих пор все скрывают!
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