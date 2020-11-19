Эксперт: Татарстан преодолеет плато по коронавирусу позднее всех

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что в Татарстане сейчас тяжелая ситуация с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».



Наряду с Татарстаном эксперт назвал Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Коми, Карелию, Пермский край, Чувашию и Чечню, а еще Псковскую, Новгородскую и Калининградскую области. По словам Тавадяна, названные регионы преодолеют плато позднее всех. Во многих других регионах России можно ожидать спада заболеваемости уже в конце ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Тавадян называл восемь регионов с наиболее острой ситуацией по заболеваемости COVID-19, в их числе был Татарстан.