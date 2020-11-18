В МГУ имени Ломоносова прокомментировали намерения студентов подать иск из-за дистанционки

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В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова сообщили, что студенты-контрактники намерены подать к вузу коллективный иск для перерасчета. По их мнению, качество образования снизилось. Об этом сообщает «РИА Новости».

По сообщению пресс-службы МГУ, в университете приняли меры, которые бы позволили соблюдать все предписания, не прекращая процесс обучения в соответствии с программой. Еще в вузе считают, что дистант — это разновидность очной формы обучения, и это следует учитывать, когда речь идет о снижении стоимости обучения.

Ранее сообщалось, что МГУ им. Ломоносова переходит на формат дистанционного обучения.