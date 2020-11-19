Татарстан вошел в топ-20 регионов по количеству незавершенных объектов строительства

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по числу недостроенных объектов и занял 15-е место. С учетом строительства, протекающего в плановом порядке, в республике насчитывается 1 261 объект незавершенного строительства (ОНС). Такие данные приводит Счетная палата РФ.

В отчете отмечается, что Татарстан стал одним из 19 регионов, утвердивших планы снижения объема и количества ОНС, положения по учету ОНС.

Лидирует в рейтинге регионов по количеству объектов незавершенного строительства Москва (3 992), Краснодарский край (2 282), Башкирия (2 070), Ханты-Мансийский АО (1 926) и Тюменская область (1 659).

Скриншот/ach.gov.ru

Всего, по данным Счетной палаты, в России на 1 января 2020 года насчитывается 74,6 тыс. недостроенных объектов.



В июле стало известно, что Татарстан получит из федерального бюджета 972 млн рублей на программы по развитию жилищного строительства.



Татьяна Демина