Татарстан получит 972 млн на программы по развитию жилищного строительства

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Татарстан получит 972 млн рублей на программы по развитию жилищного строительства в регионах. Правительство выделит 20 регионам на эти цели более 6 млрд рублей.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, деньги должны быть направлены на обустройство инфраструктуры — проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ.

Кроме Татарстана, субсидии получат Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.

Господдержка выделяются в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».



Ранее объекты незавершенного строительства казанского ЖК «Молодежный» оценили почти в 600 млн рублей.

