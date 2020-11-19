Apple выплатит $113 млн по делу о замедлении работы старых iPhone

Американская корпорация Apple выплатит $113 млн для урегулирования группового иска от 33 штатов США, связанного с проблемами в работе аккумуляторов iPhone .

В частности, компания выплатит $5 млн штату Аризона, $24,6 млн штату Калифорния и $7,6 млн штату Техас. Также Apple согласилась в течение трех следующих лет предоставлять «достоверную информацию» об управлении энергией в аккумуляторах iPhone, размещать эти сведения на своем сайте, в уведомлениях при обновлении операционной системы телефонов и в меню настроек устройств.

Фото: pxhere.com

Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович в интервью Reuters заявил, что он и его коллеги таким образом пытаются привлечь внимание крупных корпорации. «Компании не могут изворачиваться и скрывать информацию», — считает он.

Расследование началось в октябре 2018 года. Следователи запросили у компании информацию о «неожиданном отключении» устаревших устройств и снижении скорости их работы.

13 ноября в России стартовали продажи новых iPhone — iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini.



Татьяна Леухина