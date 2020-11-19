В Казани реконструируют мост через озеро Кабан — готовится проект планировки

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До 25 сентября 2021 года в Казани подготовят проект планировки ул. Нурсултана Назарбаева, от ул. Хади Такташа до площади Вахитова. Там хотят реконструировать мост через озеро Кабан. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

Заявителем выступило ООО «ДСК Проект».

Ранее сообщалось, что ООО «ДСК Проект» выполнит в Казани реконструкцию улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан за 20,2 млн рублей.

скриншот google.maps

Средства на реконструкцию выделены из бюджета Татарстана. Работы исполнитель должен завершить до 14 сентября 2021 года.