В Казани реконструируют мост через озеро Кабан — готовится проект планировки
До 25 сентября 2021 года в Казани подготовят проект планировки ул. Нурсултана Назарбаева, от ул. Хади Такташа до площади Вахитова. Там хотят реконструировать мост через озеро Кабан. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.
Заявителем выступило ООО «ДСК Проект».
Ранее сообщалось, что ООО «ДСК Проект» выполнит в Казани реконструкцию улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан за 20,2 млн рублей.
Средства на реконструкцию выделены из бюджета Татарстана. Работы исполнитель должен завершить до 14 сентября 2021 года.Общество Татарстан
комментарии