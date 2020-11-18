Ульяновский губернатор уволил министра после расследования о его полете в Ниццу на чартере

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин (архив)

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отправил в отставку главу Минагропрома региона Михаила Семенкина. Это произошло после расследования о его поездке в Ниццу на частном самолете.

«Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов уволил заместителя председателя правительства — министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении правительства региона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ранее местные СМИ опубликовали расследование о путешествии экс-министра во Францию. Сообщалось, что летал он туда на чартерном самолете в компании главы Чердаклинского района Марии Шпак. Издание ulnovosti.ru предполагало, что перелет мог обойтись по 30 тысяч евро на человека в одну сторону. Шпак уже оставила пост главы района.