В игру Fortnite добавили функцию видеочатов

Компания-разработчик популярной игры Fortnite, Epic Games добавила в игру возможность связаться по видеочату с помощью мобильного приложения Houseparty. Опробовать новую функцию смогут пользователи персональных компьютеров, PlayStation 4 и новой приставки PlayStation 5. Об этом разработчики «королевской битвы» рассказали на своем официальном сайте.

epicgames.com

В чате могут одновременно находиться до десяти игроков, но одновременно будет показываться лишь четыре активно общающихся игрока.

На данный момент воспользоваться функцией не могут обладатели XBox. Epic Games не сообщила, будет ли эта функция в дальнейшем доступна пользователям консолей.