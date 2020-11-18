Алексей Пивоваров: «Казань — абсолютно самодостаточный город»

Журналист, автор youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров выложил пост у себя в instagram-аккаунте, где назвал Казань «абсолютно самодостаточным городом», который не пытается соответствовать Москве.



По его мнению, так происходит из-за того, что «Казань — центр татарского мира», занимающий в истории особое место, а еще благодаря самостоятельным крепким международным связям.

Пивоваров отметил развитие городских пространств «не хуже московских» и естественную красоту природы: «гладь реки, Свияжск, Кремль с башней Сююмбике — загляденье!»

ru.wikipedia.org / Денис Петьовка

«Если бы мне прямо сейчас задали абстрактный вопрос: где еще могла бы быть столица России, то я бы ответил, что не в Питере, при всей его славе Второй столицы, и уж точно не в Сочи, а именно здесь, в Казани», — написал блогер в своем посте.

Ранее сообщалось, что известный тревел-блогер Max Trawor отозвался о Казани как об одном из лучших городов России.