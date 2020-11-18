Депутат Госдумы Виталий Милонов заразился коронавирусом
Депутат Госдумы Валерий Милонов заразился коронавирусной инфекцией.
«Коронавирус. Самоизолировался», — приводит слова депутата «РИА Новости». Милонов находится на самоизоляции пятый день.
Ранее «Реальное время» сообщало, что коронавирус подтвердился у нового министра транспорта РФ Виталия Савельева. Из-за этого он не смог приехать для участия в международном форуме «Транспорт России».ОбществоВластьМедицина
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