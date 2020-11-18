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За последние сутки в Татарстане подтвердилось 62 новых случая COVID-19

10:08, 18.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 62 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сути в Татарстане выявили 62 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших в республике с начала пандемии достигло 9 428 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

На 100 тыс. жителей республики за сутки приходится 1,7 заболевшего с нарастанием 252,5 на 100 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru

Суточный прирост держится на уровне 0,7%. Средненедельный показатель такой же.

Под наблюдением остаются 1 395 контактных больных. Срок наблюдения составляет 14 дней.

За сутки в Татарстане выздоровело 32 человека, всего с начала пандемии 8 255 человек.

Общество Татарстан
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