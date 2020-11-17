Пилотный проект Татарстана по переработке ртутьсодержащих отходов могут расширить в регионах

Пилотный проект Татарстана по переработке ртутьсодержащих отходов могут распространить на другие субъекты РФ. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФЭО Максим Корольков.



По словам спикера, Федеральный экологический оператор (ФЭО) готов распространить проект в другие регионы, сообщает ТАСС.

Фото: rosfeo.ru

Напомним, что в Татарстане действует пилотный проект по переработке ртутьсодержащих отходов. На переработку в казанское отделение ФЭО можно отправить такие ртутьсодержащие отходы, как ртутные и кварцевые лампы, горелки и термометры. На производственном комплексе по утилизации и обезвреживанию отходов I—IV класса перерабатывают первые партии люминесцентных ламп на установке демеркуризации УРЛ-2М производительностью 600 тыс. штук в год.

