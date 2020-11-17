В Татарстане сгорела «Газель» со сварочным оборудованием

Фото: МЧС РТ

В Татарстане на трассе загорелась грузовая «Газель» со сварочным оборудованием. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в 8.16 утра. На 766-м км трассы М-7 в Верхнеуслонском районе загорелась «Газель» со сварочным оборудованием. Во время движения произошло возгорание в двигателе.

Площадь пожара составила 7 кв. метров. Причина — неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.



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