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Власти Татарстана изменили постановление о школьной форме после вмешательства прокуратуры

15:00, 17.11.2020 2
Власти Татарстана изменили постановление о школьной форме после вмешательства прокуратуры
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане прокуратура проверила законность постановления кабмина республики о школьной форме и добилась, чтобы документ привели в соответствие с федеральным законодательством.

Документ определил требования к одежде обучающихся всех образовательных организаций республики. Но по закону органы государственной власти могут утверждать требования к форме одежды лишь для государственных и муниципальных школ, но не для частных.

Фото: realnoevremya.ru

Также сейчас фасон и цвет определяют органы госвласти субъекта, а не совет при школе. В постановлении также добавили форму теплой одежды для девочек в холодное время года, чего раньше не было, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Плащ-палатки...нужно убрать...
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  • Анонимно 17 ноя
    Полностью поддерживаю. Из архаики только национальные костюмы, но ни как не арабщину!
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