Умер ветеран прокуратуры Татарстана Анатолий Муравьев

Сегодня в Казани умер ветеран прокуратуры, труженик тыла Анатолий Муравьев. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Татарстана.

Анатолий Муравьев с 1944 по 1950 год работал на военном заводе, награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В органах прокуратуры он проработал больше 34 лет. Начинал с должности стажера следователя, затем работал помощником прокурора Ямашинского района и следователя Чистопольского района ТАССР. Затем работал старшим следователем, прокурором следственного отдела прокуратуры ТАССР, следователем прокуратуры Советского, Вахитовского районов г. Казани, старшим следователем, следователем по особо важным делам Казанской городской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: kzn.ru

За безупречную службу и заслуги он получил ведомственные награды, в том числе награжден медалями «Ветеран прокуратуры» и Руденко.

Похороны состоятся 19 ноября 2020 года на Арском кладбище.



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