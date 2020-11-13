Героя Советского Союза Бориса Кузнецова проводили в последний путь

14:30, 13.11.2020 31
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани простились с Героем Советского Союза Борисом Кирилловичем Кузнецовым. Он скончался 11 ноября, 26 декабря ему должно было исполниться 95 лет. Гражданская панихида прошла в Театре оперы и балета им. М. Джалиля. На Арское кладбище гроб с телом Бориса Кузнецова отвезли на БТР.


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