Героя Советского Союза Бориса Кузнецова проводили в последний путь

Сегодня в Казани простились с Героем Советского Союза Борисом Кирилловичем Кузнецовым. Он скончался 11 ноября, 26 декабря ему должно было исполниться 95 лет. Гражданская панихида прошла в Театре оперы и балета им. М. Джалиля. На Арское кладбище гроб с телом Бориса Кузнецова отвезли на БТР.